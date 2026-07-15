Soirée musicale insolite Rott
vendredi 7 août 2026 · Rott
Informations pratiques
Rott
Soirée musicale insolite
23a rue Principale Rott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Cynthia’s TRIO et quelques voix surprises vous donnent rendez-vous pour une soirée en plein air dans un lieu insolite !
Le Cynthia’s TRIO et quelques voix surprises vous donnent rendez-vous pour une soirée en plein air dans un lieu insolite ! Une belle soirée à partager en famille ou entre amis ! 0 .
23a rue Principale Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 32 16 40 cynthia.colombo.jacky@gmail.com
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English :
Cynthia’s TRIO and a few surprise vocalists invite you to join them for an outdoor evening at a unique venue!
L’événement Soirée musicale insolite Rott a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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