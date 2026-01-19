Soirée musicale interactive avec Feu D’Camp Place du cinéma Barèges

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Rock, pop, chanson française, reggae, blues, disco… C’est toi qui fait le programme !
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

Rock, pop, chanson française, reggae, blues, disco… You make the program!

L’événement Soirée musicale interactive avec Feu D’Camp Barèges a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65