Soirée musicale interactive avec Feu D’Camp Place du cinéma Barèges

Soirée musicale interactive avec Feu D’Camp

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Rock, pop, chanson française, reggae, blues, disco… C’est toi qui fait le programme !

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Rock, pop, chanson française, reggae, blues, disco… You make the program!

