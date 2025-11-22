Soirée musicale irlandaise Place Émile Violet Mâcon
Soirée musicale irlandaise Place Émile Violet Mâcon samedi 22 novembre 2025.
Soirée musicale irlandaise
Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 01:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le Zikënba vous accueille dans une ambiance Irish pub avec cette nouvelle session de musique irlandaise réunissant plusieurs musiciens venus interpréter des morceaux du répertoire traditionnel irlandais. Vous pourrez boire un verre, partager une planche de charcuterie-fromage (réservation conseillée) dans une ambiance conviviale et décontractée, mais aussi chanter et danser au gré de vos envies. Une expérience à ne pas laisser passer! .
Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com
