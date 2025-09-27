Soirée musicale La Méga Boum IF (Irrésistible Fraternité) Limoges
Soirée musicale La Méga Boum IF (Irrésistible Fraternité) Limoges samedi 27 septembre 2025.
Soirée musicale La Méga Boum
IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Pour célébrer la rentrée, l’association .748 propose la soirée musicale « La Méga Boum » au sein de l’IF. Ce sera l’occasion d’exhumer des petits hits partis trop tôt, de se déhancher sur des trémolos… Venez secouer le souvenir des cahiers neufs en faisant la teuf !
Et comme toujours, des surprises maison et un bar associatif. .
IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@748.fr
