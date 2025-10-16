Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes jeudi 16 octobre 2025.

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Apothèque Bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Chaque concert est une invitation au voyage musical, où la chaleur des percussions, les harmonies du piano et la richesse des mélodies se rencontrent pour créer une ambiance unique et festive. Leur répertoire, à la fois rythmé et mélodique, mêle standards cubains, jazz et autre influences latines.



Au programme musique cubaine et latin jazz

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne