Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Apothèque Bar Troyes Aube

Début : 2025-10-23 19:30:00

2025-10-23

Laissez-vous emporter par un trio piano, voix et contrebasse. Les musiciens revisitent les grands standards du jazz en mettant en avant l’émotion et la musicalité. Une ambiance élégante et envoûtante, idéale pour savourer un cocktail ou partager un repas tout en profitant d’un moment musical d’exception.



Rendez-vous chaque jeudi à 19h30 pour nos soirées musicales.

Au programme standard jazz



À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place

Entrée libre réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

