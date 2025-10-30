Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes jeudi 30 octobre 2025.
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar
Apothèque Bar Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 19:30:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Velvet Anacrouse est un duo troyen qui apporte une touche musicale chaleureuse et conviviale à chaque rendez-vous. Avec leur énergie, ils proposent un répertoire varié, idéal pour créer une ambiance agréable et fédératrice au sein de notre bar.
Rendez-vous chaque jeudi à 19h30 pour nos soirées musicales.
Au programme cover jazz, chanson française, soul et pop
À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place
Entrée libre réservation conseillée
Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne