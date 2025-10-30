Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Velvet Anacrouse est un duo troyen qui apporte une touche musicale chaleureuse et conviviale à chaque rendez-vous. Avec leur énergie, ils proposent un répertoire varié, idéal pour créer une ambiance agréable et fédératrice au sein de notre bar.



Rendez-vous chaque jeudi à 19h30 pour nos soirées musicales.

Au programme cover jazz, chanson française, soul et pop



À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

