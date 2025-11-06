Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée musicale Live à l'Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes jeudi 6 novembre 2025.

Apothèque Bar Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-11-06 19:30:00
fin : 2025-11-06

2025-11-06

Caroline Montu, autrice-compositrice-interprète révélée en 2010 avec Rupture song, enchaîne depuis les scènes. Accompagnée de son piano, elle interprète avec émotion les plus belles chansons pop françaises et internationales, ainsi que quelques-unes de ses propres compositions. Sensibilité et émotion au rendez vous !

Au programme composition et interprétation chanson pop française & internationale

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place

Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55  hb388@accor.com

