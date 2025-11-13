Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Apothèque Bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : 2025-11-13 19:30:00

Début : 2025-11-13 19:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Artiste troyen, auteur-compositeur-interprète. Depuis plus de dix ans, il partage un univers inspiré par la mer, le soleil et les rencontres.

Sa musique, ancrée dans la chanson française aux accents folk modernes, mêle guitare, caisse et harmonica.

Entre compositions originales et reprises sincères de la nouvelle scène française (Vianney, Gauvain Sers, Ycare, Claudio Capéo…), il offre un son authentique et chaleureux.



Au programme compositions et reprises de musiques françaises



À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

