Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Chanteur et guitariste professionnel depuis plus de 15 ans, John est un musicien accompli et polyvalent. Accompagné de sa loop et de ses percussions, il réarrange un répertoire varié pop, soul, rock, jazzy, funky…



Au programme variété de style de musique à la guitare



À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

