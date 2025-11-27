Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Apothèque Bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-11-27 19:30:00

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Composé de Marie Oya & Eric Maseko (ancien candidat de The Voice 2022), est un duo musical élégant et envoûtant. Leur univers s’inspire du jazz, de la soul et de la pop pour créer une ambiance raffinée, chaleureuse et intemporelle.

Une adaptabilité rare chaque set est construit en direct, selon l’ambiance, grâce à une maîtrise complète du looper et des effets.



Profitez d’une parenthèse musicale, dans une atmosphère unique, à la fois intime et immersive.



Au programme musique lounge construite en direct

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

