Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l'Apothèque Bar

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:30:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Seul avec sa guitare, Jonas propose un répertoire reflétant sa passion pour les grands courants de la musique américaine, avec une prédilection pour les légendes du rock et de la soul. Chaque morceau est une invitation à redécouvrir des classiques à travers des arrangements épurés, faisant la part belle à sa voix brute, dans une approche intimiste, invitant à la contemplation et l’évasion.



Au programme musique folk, soul et rock

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

