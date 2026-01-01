Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Hôtel La Licorne Apothèque bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Kdessa, chanteuse passionnée de soul , pop variété et funk. Elle vous propose un show live dans lequel elle revisite des classiques internationaux et francophones. Elle vous enchantera avec sa voix unique, puissante empreinte de tendresse et d’émotion.



Au programme musique pop, soul et jazz

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

