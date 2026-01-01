Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes jeudi 22 janvier 2026.
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 19:30:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
La musique de Rosie Marie raconte une histoire de dualité, entre pétillance festive et clairvoyance acide. Des sujets forts posés sur des musiques à la fois mélodiques et entrainantes. C’est bien ancrée dans son époque que Rosie Marie s’inscrit ainsi dans la grande famille de la pop à la française à laquelle elle apporte sa touche très personnelle.
Au programme musique pop
À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place
Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée
Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne