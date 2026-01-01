Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube

Début : 2026-01-22 19:30:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

La musique de Rosie Marie raconte une histoire de dualité, entre pétillance festive et clairvoyance acide. Des sujets forts posés sur des musiques à la fois mélodiques et entrainantes. C’est bien ancrée dans son époque que Rosie Marie s’inscrit ainsi dans la grande famille de la pop à la française à laquelle elle apporte sa touche très personnelle.



Au programme musique pop

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

