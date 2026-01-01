Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Le nom peut prêter à confusion, mais détrompez-vous, le groupe est loin de prendre la musique à la légère !

Leur musique débordante de bonnes énergies et leurs interprétations entraînantes vous feront vibrer au rythme des reprises sublimées par leurs arrangements à la guitare et au violon. Pop, rock, folk, jazz, c’est avec une maîtrise fluide qu’ils explorent tous les genres… à leur manière.



Au programme musique variété française et internationale

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

L’Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

