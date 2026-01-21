Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Raphaëlle Dess (voix, guitare, piano) & Shaï Sebbag (guitare, fingerstyle)



Lorsque la voix envoûtante de Raphaëlle Dess rencontre la virtuosité de la guitare de Shaï Sebbag, un voyage musical singulier se dessine. Leur duo, contrasté et pourtant parfaitement harmonieux, offre une expérience sonore placée sous le signe de l’émotion et de la finesse.



Raphaëlle Dess, chanteuse folk et country inspirée par des artistes tels que Joan Baez ou Eva Cassidy, se distingue par sa sensibilité, sa spontanéité et sa french touch . Connue du grand public depuis sa participation à Nouvelle Star (M6, 2007), elle dévoile une musique intime, teintée de douceur et de mélancolie.



Aux côtés de Raphaëlle, Shaï Sebbag, guitariste de renommée internationale, emmène le public à travers un univers instrumental mêlant influences orientales, sonorités slaves et fingerstyle moderne. Reconnu pour ses prestations sur des scènes prestigieuses dans le monde entier, il s’impose comme l’un des maîtres de la guitare acoustique.



Ensemble, ils forment un duo rare, à la croisée de la folk poétique et de l’exploration instrumentale, porté par un même désir de partager une musique authentique et sensible.



Au programme musique folk, country

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 56 hb388@accor.com

