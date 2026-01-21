Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

You&Me est un duo acoustique Troyen composé de Shirley au chant et de Sullivan à la guitare.

En couple à la ville comme à la scène, ce duo pétillant vous fera redécouvrir et chanter les plus grands succès de la pop, en passant par la soul ou la variété française et internationale.



Ils se produisent dans tout l’Est de la France depuis plus de 10 ans, principalement dans l’Yonne, l’Aube mais aussi Nevers, Dijon ainsi qu’au Luxembourg.



Le répertoire de You&Me se compose ainsi de titres comme ceux de Ben E King, Adèle, Ben l’oncle soul ou même France Gall et Goldman.



Ce duo acoustique Guitare & Voix est spécialement conçu pour vous accompagner lors de tous vos événements et saura vous faire passer un agréable moment !



Au programme musique pop, et soul

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 56 hb388@accor.com

