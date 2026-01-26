Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes

Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

La Licorne Hôtel & Spa Troyes Aube

Date : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Forts d’une expérience internationale de Shanghai à l’Europe, ce duo complice collabore depuis près d’une décennie. Ils proposent une redécouverte élégante des grands succès de la pop internationale.



L’alliance envoûtante de la voix et du saxophone crée une atmosphère à la fois chic et chaleureuse. Au programme des mélodies mondialement connues, revisitées à travers des arrangements uniques pour une ambiance musicale inoubliable.



Au programme Saxophone & Voix Duo Live

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

La Licorne Hôtel & Spa Troyes 10000 Aube Grand Est

