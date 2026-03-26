Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes jeudi 2 avril 2026.
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Velvet Anacrouse est un duo troyen qui apporte une touche musicale chaleureuse et conviviale à chaque rendez-vous. Avec leur énergie, ils proposent un répertoire varié, idéal pour créer une ambiance agréable et fédératrice au sein de notre bar.
Au programme cover jazz, musique française, soul et pop
À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place
Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée
Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com
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English :
L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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