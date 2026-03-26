Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Ménilmontant est un duo dijonnais mêlant swing manouche et chanson française. Porté par Richard “Ritchy” Boisson (chant, guitare, percussions) et John Sende (guitare solo), ils proposent une parenthèse musicale inspirée du Paris des années 40/50, évoquant l’atmosphère des guinguettes des bords de Marne. Un répertoire convivial, de Django Reinhardt à Charles Trenet, ponctué de classiques du swing américain, pour une ambiance élégante et conviviale.



Au programme jazz manouche

A savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

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English :

L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne