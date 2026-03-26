Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Depuis bientôt 5 ans, le groupe composé de quatre chanteurs et d’un guitariste explorent et revisitent avec authenticité le gospel et le blues, tout en proposant un répertoire de variétés revisitées, inspiré aussi bien par Norah Jones que par Édith Piaf.

À travers des harmonies vocales riches et une interprétation sincère, Agami Spirit crée des moments intenses et chaleureux.



Au programme musique blues et gospel

À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place



Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée



Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com

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English :

L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne