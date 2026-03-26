Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes jeudi 30 avril 2026.
Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Lorsque la voix envoûtante de Raphaëlle Dess rencontre la virtuosité de la guitare de Shaï Sebbag, un voyage musical singulier se dessine. Leur duo, contrasté et pourtant parfaitement harmonieux, offre une expérience sonore placée sous le signe de l’émotion et de la finesse.
Ensemble, ils forment un duo rare, à la croisée de la folk poétique et de l’exploration instrumentale, porté par un même désir de partager une musique authentique et sensible.
Au programme variétés françaises et internationales, folk, country
À savourer cocktails*, champagne* et restauration sur place
Entrée libre ouvert à tous réservation conseillée
Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour vivre la musique live dans une ambiance chaleureuse !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 55 hb388@accor.com
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English :
L’événement Soirée musicale Live à l’Apothèque Bar Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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