​ SOIRÉE MUSICALE ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Lundi 22 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

La Maison de Quartier vous invite à sa soirée musicale ! Venez découvrir les restitutions des ateliers menés tout au long de l’année : chorale, chant, piano et guitare…

La Maison de Quartier vous invite à sa soirée musicale ! Venez découvrir les restitutions des ateliers menés tout au long de l’année : chorale, piano et guitare… Un moment convivial et ouvert à tous pour célébrer la musique et le travail des participant·es.

Lundi 22 JUIN à 18H30

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-22T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-22T19:30:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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