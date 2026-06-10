SOIRÉE MUSICALE Maison de quartier La Bellangerais Rennes
SOIRÉE MUSICALE Maison de quartier La Bellangerais Rennes lundi 22 juin 2026.
SOIRÉE MUSICALE Maison de quartier La Bellangerais Rennes Lundi 22 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine
La Maison de Quartier vous invite à sa soirée musicale ! Venez découvrir les restitutions des ateliers menés tout au long de l’année : chorale, chant, piano et guitare…
La Maison de Quartier vous invite à sa soirée musicale ! Venez découvrir les restitutions des ateliers menés tout au long de l’année : chorale, piano et guitare… Un moment convivial et ouvert à tous pour célébrer la musique et le travail des participant·es.
Lundi 22 JUIN à 18H30
Maison de Quartier La Bellangerais
️ Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-22T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-22T19:30:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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