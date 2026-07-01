Informations pratiques

Montagne

Soirée musicale

4 Route de Lussac Montagne Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Il y a des soirées d’été qu’on cherche longtemps et qu’on trouve par hasard. Bond’Son 2026 est de celles-là. Le Château Côtes de Bonde, propriété familiale des Vignobles Dignac à Montagne Saint-Émilion, ouvre ses vignes pour une soirée musicale et gourmande sous les étoiles. Au programme, un concert live de jazz, pop-rock et blues assuré par le duo Mister Mich et Martin Adrian, dans une ambiance chaleureuse, intimiste et décontractée.

Côté papilles, vous pourrez déguster les cuvées de la propriété au bar à vins tout en savourant un repas complet aux accents du Sud-Ouest, avec des grillades et frites au choix. Une parenthèse estivale idéale, entre coucher de soleil et convivialité, à partager en famille ou entre amis au milieu des vignobles. .

4 Route de Lussac Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 47 88 contact@vignoblesdignac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Montagne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint-Emilion