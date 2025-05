Soirée Musicale – Morgny-la-Pommeraye, 31 mai 2025 20:00, Morgny-la-Pommeraye.

Seine-Maritime

Soirée Musicale 173 Rue de l’Église Morgny-la-Pommeraye Seine-Maritime

Début : 2025-05-31 20:00:00

2025-05-31

Une soirée à ne pas manquer !

Le Ch’ti Benjamin chante Bourvil, accompagné d’Apolline à l’accordéon, ce samedi 31 mai à 20h !

Ambiance conviviale, buffet campagnard et dessert au menu.

Pensez à réserver, au 02 35 34 01 54

173 Rue de l’Église

Morgny-la-Pommeraye 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 01 54

English : Soirée Musicale

An evening not to be missed!

Ch?ti Benjamin sings Bourvil, accompanied by Apolline on accordion, this Saturday, May 31 at 8pm!

A friendly atmosphere, country-style buffet and dessert on the menu.

For reservations, call 02 35 34 01 54

German :

Ein Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Der Ch?ti Benjamin singt Bourvil, begleitet von Apolline am Akkordeon, am Samstag, den 31. Mai um 20 Uhr!

Gesellige Atmosphäre, ländliches Buffet und Dessert auf der Speisekarte.

Denken Sie an eine Reservierung unter 02 35 34 01 54

Italiano :

Una serata da non perdere!

Ch’i Benjamin canta Bourvil, accompagnato da Apolline alla fisarmonica, questo sabato 31 maggio alle 20:00!

Atmosfera conviviale, buffet in stile country e dessert nel menu.

Prenotare al numero 02 35 34 01 54

Espanol :

Una velada que no debe perderse

Ch?ti Benjamin canta Bourvil, acompañado por Apolline al acordeón, este sábado 31 de mayo a las 20:00 h

Ambiente agradable, bufé campestre y postre en el menú.

Reserve con antelación en el 02 35 34 01 54

L’événement Soirée Musicale Morgny-la-Pommeraye a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin