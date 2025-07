SOIRÉE MUSICALE MOULES FRITES Saint-Léger-du-Malzieu

SOIRÉE MUSICALE MOULES FRITES Saint-Léger-du-Malzieu vendredi 11 juillet 2025.

Salle des fêtes Saint-Léger-du-Malzieu Lozère

Le comité des fêtes de Saint-Léger-du-Malzieu avec la participation de la mairie, vous convie à une soirée festive et à un repas moules frites, le vendredi 11 juillet 2025. Venez profiter d’une soirée gourmande et d’un concert gratuit, en plein air, par Mission 2.

Réservations souhaitées 06 71 72 10 37

Salle des fêtes Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 71 72 10 37

English :

The Saint-Léger-du-Malzieu festival committee, with the participation of the town hall, invites you to a festive evening and a mussels and French fries meal on Friday, July 11, 2025. Come and enjoy a gourmet evening and a free open-air concert by Mission 2.

Reservations required: 06 71 72 10 37

German :

Das Festkomitee von Saint-Léger-du-Malzieu lädt Sie unter Mitwirkung der Stadtverwaltung am Freitag, den 11. Juli 2025, zu einem festlichen Abend und einem Essen mit Moules Frites ein. Genießen Sie einen Gourmetabend und ein kostenloses Open-Air-Konzert von Mission 2.

Reservierungen erwünscht: 06 71 72 10 37

Italiano :

Il comitato del festival di Saint-Léger-du-Malzieu, con il sostegno del municipio, vi invita a una serata di festa e a una cena a base di cozze e patatine venerdì 11 luglio 2025. Venite a godere di una serata gastronomica e di un concerto gratuito all’aperto dei Mission 2.

Prenotazione obbligatoria: 06 71 72 10 37

Espanol :

El comité de fiestas de Saint-Léger-du-Malzieu, con el apoyo del ayuntamiento, le invita a una velada festiva y a una comida a base de mejillones y patatas fritas el viernes 11 de julio de 2025. Venga a disfrutar de una velada gastronómica y de un concierto gratuito al aire libre de Mission 2.

Reserva obligatoria: 06 71 72 10 37

