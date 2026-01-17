SOIRÉE MUSICALE PAR LA MOUETTE 66 Elne

SOIRÉE MUSICALE PAR LA MOUETTE 66

14 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales

16:00:00

19:00:00

2026-01-17

Nouvel événement de la mouette 66 avec goûter offert et en animation de groupes de musiciens José de los rios, loic guitoviste, olivier martinez, cécile camarasa, et el chicho. À la salle des fêtes de Elne.

14 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 30 86 19

New event from la mouette 66 with snack and entertainment by groups of musicians José de los rios, loic guitoviste, olivier martinez, cécile camarasa, and el chicho. At Elne village hall.

