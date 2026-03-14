Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon jeudi 16 juillet 2026.
Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Programme en cours de réalisation.
19h/22h bar & tapas paysannes. Henri vous propose une sélection d’assiettes gourmandes et de saison à partager.
19h30/22h concerts. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr
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English : Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon
L’événement Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran