Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Programme en cours de réalisation.

19h/22h bar & tapas paysannes. Henri vous propose une sélection d’assiettes gourmandes et de saison à partager.

19h30/22h concerts. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr

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English : Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon

L’événement Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran