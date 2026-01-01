Soirée Musicale Remember 2000 au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille

Soirée Musicale Remember 2000 au Bistrot des Canisses

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Ce vendredi 30 janvier on attaque avec Remember 2000 pour nous rappeler cette belle époque… au Bistrot des Canisses !

Petit concept de soirée musicale, restauration maintenue jusqu’à 21h, planche & bar & Cocktails



Oseras tu prendre le micro et chanter ton son préféré des années 2000??? .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33

English :

This Friday, 30 January, we’re kicking things off with Remember 2000 to remind us of those good old days… at the Bistrot des Canisses!

