Soirée musicale rose Parc Thermal Vittel

Soirée musicale rose Parc Thermal Vittel vendredi 18 juillet 2025.

Soirée musicale rose

Parc Thermal Hippodrome Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

6eme édition de la soirée rose de l’association Vit’elle en Rose animée par DJ TST.

Présence de trois foodtrucks et Buvette.

Les bénéfices seront reversés à L’association Vit’elle en rose.

Réservation conseilléeTout public

Parc Thermal Hippodrome Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 74 84 74 40

English :

6th edition of the Vit’elle en Rose pink evening, hosted by DJ TST.

Three foodtrucks and a refreshment bar.

Profits will be donated to the Vit’elle en Rose association.

Reservations recommended

German :

6. Ausgabe des rosa Abends der Organisation Vit’elle en Rose, der von DJ TST moderiert wird.

Es gibt drei Foodtrucks und eine Bar.

Die Einnahmen gehen an den Verein Vit’elle en rose.

Reservierung empfohlen

Italiano :

sesta edizione della serata rosa Vit’elle en Rose, condotta da DJ TST.

Tre foodtruck e un bar per il rinfresco.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Vit’elle en rose.

Prenotazione consigliata

Espanol :

6ª edición de la velada rosa Vit’elle en Rose, presentada por DJ TST.

Tres foodtrucks y un bar de refrescos.

Los beneficios se donarán a la asociación Vit’elle en rose.

Se recomienda reservar

