Soirée musicale Salle polyvalente de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Soirée musicale

Salle polyvalente de Saint-Germain-Laprade Complexe sportif de la Plaine Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

à partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Rendez-vous le 21 novembre dès 19h à la salle polyvalente de Saint-Germain-Laprade pour une soirée organisée par l’association des parents d’élèves et des amis de l’école de Fay-la-Triouleyre concert du Jazz Band et blind test au programme !

English :

Join us on November 21st from 7pm at the Salle Polyvalente in Saint-Germain-Laprade for an evening organized by the association of parents and friends of the Fay-la-Triouleyre school: Jazz Band concert and blind test on the program!

German :

Am 21. November ab 19 Uhr findet in der Mehrzweckhalle von Saint-Germain-Laprade ein von der Elternvereinigung und den Freunden der Schule von Fay-la-Triouleyre organisierter Abend statt: Konzert der Jazzband und Blindtests stehen auf dem Programm!

Italiano :

Unitevi a noi il 21 novembre dalle 19.00 presso la Salle Polyvalente di Saint-Germain-Laprade per una serata organizzata dall’Associazione dei Genitori e degli Amici della Scuola Fay-la-Triouleyre, con un concerto della Jazz Band e un test al buio!

Espanol :

Acompáñenos el 21 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en la Sala Polivalente de Saint-Germain-Laprade, en una velada organizada por la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Fay-la-Triouleyre, con un concierto de la Jazz Band y una prueba de ciegos

