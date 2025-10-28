Soirée musicale Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Soirée musicale Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles mardi 28 octobre 2025.
Soirée musicale
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Venez passer une soirée conviviale et chaleureuse autour d’un concert unique avec des musiciens locaux qui vous feront vibrer sur un répertoire alliant blues, folk, jazz et musiques traditionnelles. Billets en vente à La Papote. .
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69
