Soirée musicale Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Soirée musicale Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles mardi 28 octobre 2025.

Soirée musicale

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Venez passer une soirée conviviale et chaleureuse autour d’un concert unique avec des musiciens locaux qui vous feront vibrer sur un répertoire alliant blues, folk, jazz et musiques traditionnelles. Billets en vente à La Papote. .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69

English : Soirée musicale

German : Soirée musicale

Italiano :

Espanol : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Pays du Haut Limousin