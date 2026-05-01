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Soirée musicale Sainte-Cécile

Soirée musicale Sainte-Cécile

Soirée musicale Sainte-Cécile samedi 30 mai 2026.

Adresse : 5 ue de la Lyre

Ville : 50800 Sainte-Cécile

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sainte-Cécile

Soirée musicale

5 ue de la Lyre Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le samedi 30 mai, venez passer une soirée conviviale et festive à la salle des fêtes à partir de 19h.
Au menu Choucroute de la mer ou assiette anglaise.
Karaoké suivi d’une soirée dansante.
Animation assurée par DJ Chappy.

Réservation obligatoire au 06 47 24 34 24   .

5 ue de la Lyre Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 47 24 34 24 

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English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Villedieu-les-Poêles