Sainte-Cécile

Soirée musicale

5 ue de la Lyre Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, venez passer une soirée conviviale et festive à la salle des fêtes à partir de 19h.

Au menu Choucroute de la mer ou assiette anglaise.

Karaoké suivi d’une soirée dansante.

Animation assurée par DJ Chappy.

Réservation obligatoire au 06 47 24 34 24 .

5 ue de la Lyre Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 47 24 34 24

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English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Villedieu-les-Poêles