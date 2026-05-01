Soirée musicale Sainte-Cécile
Soirée musicale Sainte-Cécile samedi 30 mai 2026.
Sainte-Cécile
Soirée musicale
5 ue de la Lyre Sainte-Cécile Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai, venez passer une soirée conviviale et festive à la salle des fêtes à partir de 19h.
Au menu Choucroute de la mer ou assiette anglaise.
Karaoké suivi d’une soirée dansante.
Animation assurée par DJ Chappy.
Réservation obligatoire au 06 47 24 34 24 .
5 ue de la Lyre Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 47 24 34 24
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English : Soirée musicale
L’événement Soirée musicale Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Villedieu-les-Poêles