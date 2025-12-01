Soirée Musicale Sanfuego

Esclauzels Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

A quelques jours de l’hiver, ESCLAU’CULTURE vous propose de réchauffer l’atmosphère le temps d’une soirée animée par le groupe SANFUEGO et sa danseuse flamenco.

Dans l’esprit des célèbres Gipsy Kings ou de Manita de Plata , Sanfuego évolue dans l’univers de la rumba gitane. Cette musique Andalouse introduite en Europe au 18eme siècle porte en elle la nostalgie des gitans par sa technique de chant et la force de ses mélodies. Mais elle reste une musique de danse et de fête, une rythmique chaloupée, ponctuée de percussions sur la guitare.

C’est une célébration, un hymne, à la vie et à la liberté, fer de lance de la culture des gens du voyage.

Pour compléter en beauté le spectacle, une danseuse flamenco évoluera sur scène. .

Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com

English :

With winter just around the corner, ESCLAU’CULTURE invites you to warm up the atmosphere with an evening of entertainment by the group SANFUEGO and its flamenco dancer.

In the spirit of the famous Gipsy Kings or Manita de Plata, Sanfuego evolves in the world of gypsy rumba

German :

ESCLAU’CULTURE bietet Ihnen einen Abend mit der Gruppe SANFUEGO und ihrer Flamencotänzerin.

Im Geiste der berühmten Gipsy Kings oder Manita de Plata bewegt sich Sanfuego in der Welt der Zigeuner-Rumba

Italiano :

Con l’inverno alle porte, ESCLAU’CULTURE vi invita a riscaldare l’atmosfera con una serata di intrattenimento del gruppo SANFUEGO e della sua ballerina di flamenco.

Nello spirito dei famosi Gipsy Kings o Manita de Plata, i Sanfuego si evolvono nel mondo della rumba gitana

Espanol :

Con el invierno a la vuelta de la esquina, ESCLAU’CULTURE le invita a calentar el ambiente con una velada amenizada por el grupo SANFUEGO y su bailaora flamenca.

En el espíritu de los famosos Gipsy Kings o Manita de Plata, Sanfuego evoluciona en el mundo de la rumba gitana

