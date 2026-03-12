Soirée musicale

salle des fêtes Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée musicale organisé par Les Arts Sèvremontains

Soirée musicale avec PANONY JAZZ. .

salle des fêtes Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 87 51 31 artssevremontains@gmail.com

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English :

Musical evening organized by Les Arts Sèvremontains

L’événement Soirée musicale Sèvremont a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges