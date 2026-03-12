Soirée musicale Sèvremont
Soirée musicale Sèvremont samedi 11 avril 2026.
Soirée musicale
salle des fêtes Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée musicale organisé par Les Arts Sèvremontains
Soirée musicale avec PANONY JAZZ. .
salle des fêtes Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 87 51 31 artssevremontains@gmail.com
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English :
Musical evening organized by Les Arts Sèvremontains
L’événement Soirée musicale Sèvremont a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges