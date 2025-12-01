Soirée musicale surprise BARiolé Granville
Soirée musicale surprise BARiolé Granville dimanche 21 décembre 2025.
Soirée musicale surprise
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21 19:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Une soirée spéciale juste avant Noël. Laissez-vous surprendre, vous et vos enfants, à la lueur des bougies et autour de friandises de Noël. .
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 franziska.m.bartels@gmx.de
English : Soirée musicale surprise
L’événement Soirée musicale surprise Granville a été mis à jour le 2025-12-12 par OTGTM BIT Granville