Soirée musicale Salle des Trois Vallées Trévol

Salle des Trois Vallées 6 route de Moulins Trévol Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

Participez à une soirée musicale animée par le groupe La Clé des Chants , chansons françaises et internationales. Cette soirée est organisée par le comité de jumelage de Trévol et Osjakow. Buvette et buffet salé-sucré sur place.

Salle des Trois Vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 32 93 72

English :

Join us for an evening of music by the group La Clé des Chants , featuring French and international songs. Organized by the Trévol-Osjakow twinning committee. Refreshment bar and sweet and savory buffet on site.

German :

Nehmen Sie an einem musikalischen Abend teil, der von der Gruppe La Clé des Chants mit französischen und internationalen Chansons gestaltet wird. Dieser Abend wird vom Partnerschaftskomitee von Trévol und Osjakow organisiert. Getränkeausschank und salzig-süßes Buffet vor Ort.

Italiano :

Godetevi una serata di musica del gruppo La Clé des Chants , con canzoni francesi e internazionali. Questa serata è organizzata dal comitato di gemellaggio Trévol e Osjakow. Bar e buffet dolce e salato sul posto.

Espanol :

Disfrute de una velada musical con el grupo La Clé des Chants , que interpretará canciones francesas e internacionales. Esta velada está organizada por el comité de hermanamiento de Trévol y Osjakow. Bar de refrescos y buffet de dulces y salados in situ.

