Soirée musicale Voiles de Camaret Rue du Stade Camaret-sur-Mer

Soirée musicale Voiles de Camaret

L’association Voiles de Camaret organise une soirée musicale avec repas, le samedi 28 février 2026 à 19h.

Lieu Salle Corréjou, rue du Stade. Tarif 20€ + apéritif offert.

Inscriptions avant le 20 février au 07 43 32 34 22 ou par courriel 29voilesdecamaret@gmail.com

Animation groupe Cap Horn Thème Marins d’antan.

N’hésitez pas à vous costumer … .

