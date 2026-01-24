Soirée musique celtique Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers
Soirée musique celtique Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers samedi 7 février 2026.
Soirée musique celtique
Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Le samedi 7 février à 19h, la Micro-Folie et la commune de Saint-Pardoux-Soutiers organisent une soirée spéciale pour lancer le mois sur la culture celtique.
Au programme, deux concerts gratuits au son des morceaux traditionnels celtiques pour une soirée endiablée !
Place des Tulipiers, Foyer Rural de Saint-Pardoux-Soutiers
Bar et snacking sur place
Renseignements 05 49 63 40 03 ou au 07 65 15 31 54 .
