Soirée musique celtique Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Gratuit

7 février 2026

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le samedi 7 février à 19h, la Micro-Folie et la commune de Saint-Pardoux-Soutiers organisent une soirée spéciale pour lancer le mois sur la culture celtique.

Au programme, deux concerts gratuits au son des morceaux traditionnels celtiques pour une soirée endiablée !

Place des Tulipiers, Foyer Rural de Saint-Pardoux-Soutiers

Bar et snacking sur place

Renseignements 05 49 63 40 03 ou au 07 65 15 31 54 .

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03 microfolie@stpardouxsoutiers.fr

