Soirée Musique du Monde

Belleherbe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Préparez-vous à une soirée caliente de la chaleur et du bonheur! Cinq pays, deux continents, un groupe. El Flecha Negra va remplir l’Echappatoire d’une énergie débordante et d’une magie enivrante ! Une fois que les musiciens du Chili, du Pérou, d’Espagne, d’Argentine et d’Allemagne seront sur la scène, rien ne les arrêtera pour une fête enflammée pleine de racines latines et de légèreté caribéenne! SaCaDo c’est intense, c’est enivrant, ça donne envie de bouger. .

Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.meteil@gmail.com

Soirée Musique du Monde

