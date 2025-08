Soirée musique et barbecue RD 48 Pont-l’Évêque

Soirée musique et barbecue RD 48 Pont-l'Évêque samedi 9 août 2025.

Soirée musique et barbecue

RD 48 Lac Terre d'Auge Pont-l'Évêque Calvados

Début : 2025-08-09 18:30:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

2025-08-09

Muique et BBQ

Rendez-vous au Lac pour une soirée histoire de s’amuser !

Musique et bonne humeur garanties.

Formule barbecue proposée 7.50€ comprenant une saucisse, une merguez et une barquette de frites.

Soirée dispensée si la météo est clémente. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15

Muique and BBQ

Muckefuck und BBQ

Muique e barbecue

Muique y barbacoa

