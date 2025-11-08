Soirée musique et chants traditionnels du Limousin Champagnac-la-Rivière
Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Les Violons de Nedde vous accompagneront dans une soirée aux musiques et chants traditionnels du Limousin suivi d’un repas préparé avec de bons produits locaux. Une soirée 100% limousine et conviviale en perspective ! .
Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr
