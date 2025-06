SOIREE MUSIQUE ET CINEMA – Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 27 juin 2025 19:30

Lot-et-Garonne

SOIREE MUSIQUE ET CINEMA Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Une soirée avec le Pavillon 108/109 et Led Zeppelin.

19h30 > Diffusion du court métrage CAPTAINE AFTER BEFORE dans le cadre d’un atelier cinéma création Filmer le travail qui s’est tenu en octobre 2024 à Fumel.

20h15 > Collation.

20h45 > Projection du film BECOMING LED ZEPPELIN vost.

Un film de Bernard MacMahon, Allison McGourty Avec Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : SOIREE MUSIQUE ET CINEMA

An evening with Pavilion 108/109 and Led Zeppelin.

7:30 p.m. > Screening of the short film CAPTAIN AFTER BEFORE as part of a creative film workshop, Filming the Work, held in October 2024 in Fumel.

8:15 p.m. > Refreshments.

8:45 p.m. > Screening of the film BECOMING LED ZEPPELIN (with French subt

German : SOIREE MUSIQUE ET CINEMA

Ein Abend mit dem Pavillon 108/109 und Led Zeppelin.

19.30 Uhr > Ausstrahlung des Kurzfilms CAPTAINE AFTER BEFORE im Rahmen eines kreativen Filmworkshops Filmer le travail, der im Oktober 2024 in Fumel stattgefunden hat.

20.15 Uhr > Imbiss.

20.45 Uhr > Vorführung des Films BECOMING LED ZEPPELIN vost.

Italiano :

Una serata con i Pavillon 108/109 e i Led Zeppelin.

19.30 > Proiezione del cortometraggio CAPTAINE AFTER BEFORE, parte di un laboratorio di cinema creativo Filmer le travail che si terrà nell’ottobre 2024 a Fumel.

20.15 > Rinfresco.

20.45 > Proiezione del film BECOMING LED ZEPPELIN vost.

Espanol : SOIREE MUSIQUE ET CINEMA

Una velada con Pavillon 108/109 y Led Zeppelin.

19.30 h > Proyección del cortometraje CAPTAINE AFTER BEFORE, que forma parte de un taller de cine creativo Filmer le travail celebrado en octubre de 2024 en Fumel.

20.15 h > Refrigerio.

20.45 h > Proyección de la película BECOMING LED ZEPPELIN vost.

