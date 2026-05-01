Belmont-sur-Rance

Soirée Musique et Tapas

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Musique et Tapas au Camping Vert Lavande ouverte à tous.

Soirée musicale et ambiance assurée par Tara de Tempête Paillettes.

Adulte 15€

Enfant 10 €

A partir de 19h30 .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 79 65 61 91

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English :

Music and Tapas evening at Camping Vert Lavande open to all.

L’événement Soirée Musique et Tapas Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)