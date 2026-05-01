Soirée Musique et Tapas Belmont-sur-Rance
Soirée Musique et Tapas Belmont-sur-Rance samedi 30 mai 2026.
Belmont-sur-Rance
Soirée Musique et Tapas
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Musique et Tapas au Camping Vert Lavande ouverte à tous.
Soirée musicale et ambiance assurée par Tara de Tempête Paillettes.
Adulte 15€
Enfant 10 €
A partir de 19h30 .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 79 65 61 91
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English :
Music and Tapas evening at Camping Vert Lavande open to all.
L’événement Soirée Musique et Tapas Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)