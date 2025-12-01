Soirée Vin et Musique du Palais Hommage aux grandes dames de la soul et du jazz Le Palais Royan Événements Royan
Soirée Vin et Musique du Palais Hommage aux grandes dames de la soul et du jazz
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Au Palais Royan Événement, on flâne au bar à vin éphémère, on découvre des vins d’ici et d’ailleurs, sur les rythmes d’une carte blanche au fameux bassiste Shob entouré de musiciens prodigieux.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
At the Palais Royan Événement, stroll through the ephemeral wine bar, discover wines from near and far, to the rhythms of a carte blanche by the famous bassist Shob , surrounded by prodigious musicians.
German :
Im Palais Royan Événement schlendert man durch die temporäre Weinbar und entdeckt Weine von hier und anderswo, begleitet von den Rhythmen einer Carte blanche für den berühmten Bassisten Shob , der von wunderbaren Musikern umgeben ist.
Italiano :
Al Palais Royan Événement, si può passeggiare nell’enoteca effimera, alla scoperta di vini vicini e lontani, al ritmo di una carta bianca del famoso bassista Shob circondato da musicisti prodigiosi.
Espanol :
En el Palais Royan Événement, podrá pasearse por el efímero wine bar, descubriendo vinos de cerca y de lejos, al ritmo de una carta blanca del famoso bajista Shob rodeado de músicos prodigiosos.
