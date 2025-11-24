SOIRÉE MUSIQUE & GASTRONOMIE Amélie-les-Bains-Palalda
SOIRÉE MUSIQUE & GASTRONOMIE Amélie-les-Bains-Palalda lundi 24 novembre 2025.
SOIRÉE MUSIQUE & GASTRONOMIE
Espace Méditerranée Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 29 – 29 – 29
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 18:30:00
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
L’association Les Loueurs du Vallespir vous propose une soirée placée sous le signe du plaisir des sens
Un menu raffiné concocté par le Chef Cédric Stutz (Restaurant Les Glycines, Arles-sur-Tech)
Une ambiance musicale assurée par SebSax, saxophoniste et DJ live
Une piste pour danser et profiter pleinement de la soirée
.
Espace Méditerranée Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 31 76
English :
The association Les Loueurs du Vallespir invites you to an evening dedicated to the pleasures of the senses:
A refined menu concocted by Chef Cédric Stutz (Restaurant Les Glycines, Arles-sur-Tech)
A musical ambience provided by SebSax, saxophonist and live DJ
A dance floor to enjoy the evening to the full
German :
Der Verein Les Loueurs du Vallespir lädt Sie zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen der Sinnesfreuden steht:
Ein raffiniertes Menü, zusammengestellt von Chefkoch Cédric Stutz (Restaurant Les Glycines, Arles-sur-Tech)
Ein musikalisches Ambiente, das von SebSax, Saxophonist und Live-DJ, gewährleistet wird
Eine Tanzfläche, um zu tanzen und den Abend in vollen Zügen zu genießen
Italiano :
L’associazione Les Loueurs du Vallespir vi invita a una serata dedicata ai piaceri dei sensi:
Un menu raffinato elaborato dallo chef Cédric Stutz (ristorante Les Glycines, Arles-sur-Tech)
Musica di SebSax, sassofonista e DJ dal vivo
Una pista da ballo per godere appieno della serata
Espanol :
La asociación Les Loueurs du Vallespir le invita a una velada dedicada a los placeres de los sentidos:
Un menú refinado elaborado por el Chef Cédric Stutz (Restaurante Les Glycines, Arles-sur-Tech)
Música a cargo de SebSax, saxofonista y DJ en directo
Una pista de baile para disfrutar al máximo de la velada
L’événement SOIRÉE MUSIQUE & GASTRONOMIE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-11-10 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR