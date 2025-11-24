SOIRÉE MUSIQUE & GASTRONOMIE Amélie-les-Bains-Palalda

SOIRÉE MUSIQUE & GASTRONOMIE

Espace Méditerranée Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-24 18:30:00

2025-11-24

L’association Les Loueurs du Vallespir vous propose une soirée placée sous le signe du plaisir des sens

Un menu raffiné concocté par le Chef Cédric Stutz (Restaurant Les Glycines, Arles-sur-Tech)

Une ambiance musicale assurée par SebSax, saxophoniste et DJ live

Une piste pour danser et profiter pleinement de la soirée

Espace Méditerranée Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 31 76

English :

The association Les Loueurs du Vallespir invites you to an evening dedicated to the pleasures of the senses:

A refined menu concocted by Chef Cédric Stutz (Restaurant Les Glycines, Arles-sur-Tech)

A musical ambience provided by SebSax, saxophonist and live DJ

A dance floor to enjoy the evening to the full

German :

Der Verein Les Loueurs du Vallespir lädt Sie zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen der Sinnesfreuden steht:

Ein raffiniertes Menü, zusammengestellt von Chefkoch Cédric Stutz (Restaurant Les Glycines, Arles-sur-Tech)

Ein musikalisches Ambiente, das von SebSax, Saxophonist und Live-DJ, gewährleistet wird

Eine Tanzfläche, um zu tanzen und den Abend in vollen Zügen zu genießen

Italiano :

L’associazione Les Loueurs du Vallespir vi invita a una serata dedicata ai piaceri dei sensi:

Un menu raffinato elaborato dallo chef Cédric Stutz (ristorante Les Glycines, Arles-sur-Tech)

Musica di SebSax, sassofonista e DJ dal vivo

Una pista da ballo per godere appieno della serata

Espanol :

La asociación Les Loueurs du Vallespir le invita a una velada dedicada a los placeres de los sentidos:

Un menú refinado elaborado por el Chef Cédric Stutz (Restaurante Les Glycines, Arles-sur-Tech)

Música a cargo de SebSax, saxofonista y DJ en directo

Una pista de baile para disfrutar al máximo de la velada

