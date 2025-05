Soirée Musique indienne – Palais idéal du facteur Cheval Hauterives, 4 juin 2025 19:15, Hauterives.

Drôme

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 19:15:00

fin : 2025-06-04 21:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Devant le Palais idéal du facteur Cheval, le concert Raaga du soir propose une association envoûtante de flûte, de sarangi et de tabla mêlant des mélodies profondes dans un dialogue exquis entre deux des instruments les plus expressifs de l’Inde.

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com

English :

In front of the Palais idéal du facteur Cheval, the evening Raaga concert offers a spellbinding combination of flute, sarangi and tabla, blending deep melodies in an exquisite dialogue between two of India’s most expressive instruments.

German :

Vor dem idealen Palast des Faktor Cheval bietet das abendliche Raaga-Konzert eine betörende Kombination aus Flöte, Sarangi und Tabla, die tiefe Melodien in einen exquisiten Dialog zwischen zwei der ausdrucksstärksten Instrumente Indiens mischt.

Italiano :

Davanti al palazzo ideale del Postino Cheval, il concerto serale di Raaga offre un’affascinante combinazione di flauto, sarangi e tabla, fondendo melodie profonde in un dialogo squisito tra due degli strumenti più espressivi dell’India.

Espanol :

Frente al palacio ideal del Cartero Cheval, el concierto Raaga de la noche ofrece una hechizante combinación de flauta, sarangi y tabla, que mezcla melodías profundas en un exquisito diálogo entre dos de los instrumentos más expresivos de la India.

