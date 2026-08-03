Informations pratiques

Perros-Guirec

Soirée Musique Live Hôtel AGAPA

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Soirée Musique Live samedi 8 août 2026 dès 18h30 sur la terrasse du bar !

Dj Gab, soirée Dj Set. .

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10

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English :

L’événement Soirée Musique Live Hôtel AGAPA Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec