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AGENDA · Perros-Guirec

Soirée Musique Live Hôtel AGAPA Perros-Guirec

samedi 8 août 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
12 Rue des Bons Enfants
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Soirée Musique Live Hôtel AGAPA

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée Musique Live samedi 8 août 2026 dès 18h30 sur la terrasse du bar !

Dj Gab, soirée Dj Set.   .

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10 

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English :

L’événement Soirée Musique Live Hôtel AGAPA Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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