AGENDA · Perros-Guirec
Soirée Musique Live Hôtel AGAPA Perros-Guirec
samedi 15 août 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Soirée Musique Live Hôtel AGAPA
12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée Musique Live samedi 15 août 2026 dès 18h30 sur la terrasse du bar !
MARION THOMAS, duo de Jazz. .
12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10
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English :
L’événement Soirée Musique Live Hôtel AGAPA Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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