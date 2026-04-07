SOIRÉE MUSIQUE OCCITANE Le Château Bezins-Garraux

Bezins-Garraux

SOIRÉE MUSIQUE OCCITANE

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Rencontre entre le duo Carduelis ( Marie et Wilfried ABO ) et la chanteuse aranaise Alidé SANS.

Les trois artistes se retrouvent autour d’un répertoire mêlant chants traditionnels et créations, polyphonies et rythmes percutants, poésie et textes engagés

Des mélodies traditionnelles, des chants en langue occitane, des instruments authentiques et une ambiance conviviale qui invite à la danse et à la rencontre. Que vous soyez passionné de culture régionale ou simplement curieux, cette soirée est faite pour vous. .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie chateaubezins@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A meeting between the Carduelis duo (Marie and Wilfried ABO) and Aranese singer Alidé SANS.

The three artists perform a repertoire mixing traditional songs and creations, polyphonies and percussive rhythms, poetry and engaged texts

L’événement SOIRÉE MUSIQUE OCCITANE Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE